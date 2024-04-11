وجاء في التقرير الشهري الذي أصدرته منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) الخميس أن الطلب العالمي على النفط سيرتفع بمقدار 2.25 مليون برميل يوميًا في عام 2024 و1.85 مليون برميل يوميًا في عام 2025، ولم يطرأ أي تغيير على كلتا التوقعات بالمقارنة مع الشهر الماضي.

يمكن أن يؤدي تعزيز النمو الاقتصادي إلى دعم إضافي لأسعار النفط التي ارتفعت بالفعل فوق حاجز 90 دولارًا للبرميل هذا العام بسبب شح الإمدادات والحرب في الشرق الأوسط.

واتفقت أوبك وحلفاؤها، فيما يعرف بمجموعة أوبك+، الأسبوع الماضي على إبقاء تخفيضات إنتاج النفط سارية حتى نهاية يونيو.

وقالت أوبك في التقرير "رغم بعض المخاطر التي تدفع نحو التراجع، ربما ينتج عن استمرار الزخم الذي شاهدناه في بداية العام احتمالات تدفع بنمو الاقتصاد العالمي في 2024".

ومن المقرر أن تجتمع أوبك+ في يونيو لتقرر ما إذا كانت ستمدد تخفيضات الإنتاج أكثر أو تعيد بعض الإمدادات إلى السوق.

وقال التقرير: "إن التوقعات القوية للطلب على النفط في أشهر الصيف تستدعي مراقبة السوق بعناية، وسط حالة عدم اليقين المستمرة، لضمان توازن سليم ومستدام في السوق".

وذكر تقرير أوبك أيضًا أن إنتاج أوبك من النفط ظل ثابتًا في مارس، حيث ارتفع بمقدار 3000 برميل يوميًا إلى 26.6 مليون برميل يوميًا، على الرغم من الجولة الجديدة من تخفيضات الإنتاج الطوعية من قبل أعضاء أوبك + التي بدأت في يناير.