واستقر المؤشر ستوكس 600 الأوروبي بحلول الساعة 0720 بتوقيت غرينتش. وشهد قطاع الاتصالات تراجعا نسبته 1.3 بالمئة.

وتتجه كل الأنظار لقرار المركزي الأوروبي الذي سيصدر في الساعة 1215 بتوقيت غرينتش ومن المرجح فيه أن يبقي أسعار الفائدة دون تغيير لكن التركيز سينصب على أي تلميحات تتعلق بخفض محتمل لأسعار الفائدة في يونيو بالنظر لتراجع ضغوط الأسعار وتباطؤ الاقتصاد.

وارتفعت قطاعات حساسة لأسعار الفائدة مثل العقارات التي شهدت ارتفاعا طفيفا بنسبة 0.2 بالمئة أما قطاع المؤسسات المالية فقد تراجع 0.1 بالمئة.

ومن بين الأسهم التي شهدت تحركات قوية، ارتفع سهم سوستيه جنرال 3.4 بالمئة بعد أن قال البنك الفرنسي إنه وافق على بيع وحدة أدوات تمويل احترافي لبنك (بي.بي.سي.إي) المنافس مقابل 1.1 مليار يورو (1.18 مليار دولار) في إطار استراتيجية أوسع نطاقا للتخارج من بعض الاستثمارات.