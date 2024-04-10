وصعدت مخزونات الخام 5.8 مليون برميل إلى 475.3 مليون في الأسبوع المنتهي في الخامس من أبريل، وذلك بزيادة أكثر من المثلين عن توقعات محللين استطلعت رويترز آراءهم بأن تصعد حوالي 2.4 مليون برميل.

وزادت مخزونات البنزين 700 ألف برميل ، كما ارتفعت مخزونات نواتج التقطير 1.7 مليون برميل.

وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية أيضا انخفاضا بنحو 2.1 مليون برميل يوميا في إمدادات المنتجات النفطية، وهو مؤشر للطلب على الوقود، وانخفاضا بواقع 2.7 مليون برميل يوميا في صادرات النفط الخام.

وبحلول الساعة 1606 بتوقيت غرينتش، هبطت العقود الآجلة لخام برنت 28 سنتا بما يعادل 0.3 بالمئة إلى 89.14 دولار للبرميل. كما انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 35 سنتا بما يعادل 0.4 بالمئة إلى 84.88 دولار.

وانخفضت أسعار الخامين القياسيين أمس الثلاثاء بأكثر من واحد بالمئة.

وذكر قائد القوة البحرية للحرس الثوري الإيراني أن طهران قد تغلق مضيق هرمز إذا لزم الأمر. ويمر عبر المضيق يوميا نحو خمس إجمالي استهلاك النفط عالميا.

وقالت حركة حماس، أمس الثلاثاء، إن الاقتراح الإسرائيلي الذي تسلمته في الآونة الأخيرة لوقف إطلاق النار لا يلبي مطالب الفلسطينيين لكنها ستدرسه وتسلم الرد للوسطاء.

وعلى نحو منفصل، رفعت الحكومة توقعاتها لإنتاج النفط الخام الأميركي بواقع 280 ألف برميل يوميا إلى 13.21 مليون برميل يوميا في 2024 بفارق 20 ألف برميل يوميا عن توقعات سابقة من إدارة معلومات الطاقة الأميركية.

وقالت إدارة معلومات الطاقة إنها تتوقع أن يبلغ متوسط ​​أسعار خام برنت 88.55 دولار للبرميل في 2024، ارتفاعا من توقعات سابقة عند 87 دولارا للبرميل.

وخفضت وكالة فيتش نظرتها المستقبلية للتصنيف الائتماني السيادي للصين إلى سلبي، الأربعاء، وعزت ذلك إلى المخاطر التي تهدد المالية العامة.