وهبط المؤشر داو جونز الصناعي 221.39 نقطة، أو 0.57 بالمئة، إلى 38662.28.

وتراجع المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 42.03 نقطة أو 0.81 بالمئة، إلى 5167.88 نقطة، كما انخفض المؤشر ناسداك المجمع 202.63 نقطة أو 1.24 بالمئة إلى 16104.01 نقطة عند الفتح.

وقال مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل، الأربعاء، إن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.4 بالمئة على أساس شهري في مارس بعد الارتفاع بنفس القدر في الشهر السابق له.

وساهم ارتفاع تكاليف الوقود والمعيشة، ومنها الإيجارات، بأكثر من النصف في الزيادة الشهرية لمؤشر أسعار المستهلكين.

وعلى أساس سنوي، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 3.5 بالمئة في مارس بعد ارتفاعه 3.2 بالمئة في فبراير.

وتوقع اقتصاديون في استطلاع لرويترز ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين 0.3 بالمئة على أساس شهري و3.4 بالمئة على أساس سنوي.

وتباطأت الزيادة السنوية في أسعار المستهلكين خلال الأشهر الماضية من ذروتها البالغة 9.1 بالمئة في يونيو 2022.