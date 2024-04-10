وذكرت الشركة في بيان أن نقل المسافرين تم من خلال 2845 رحلة بارتفاع 12 بالمئة عن ذات الفترة من العام الماضي عبر قطار الحرمين السريع، الذي يربط مكة المكرمة بالمدينة المنورة، وذلك في إطار خدمة ضيوف الرحمن وتسهيل أدائهم لمناسكهم بكل يسر وسهولة.

وبحسب بيان الشركة، فأن الزيادة في الطاقة الاستيعابية لقطار الحرمين السريع كانت من أهم عناصر الخطة التشغيلية للموسم، حيث تم رفع عدد الرحلات، وزيادة عدد المقاعد المتاحة ما يعكس الجهود المستمرة لتحسين تجربة السفر لضيوف الرحمن، والمساهمة في توفير خيارات أوسع لتنقل المسافرين بالأوقات المناسبة لهم.

وأكدت "سار" أن الخطة التشغيلية لموسم رمضان شهدت تنظيم الجدول الزمني للرحلات بما يتناسب مع أوقات الصلوات في الحرمين الشريفين، مما يؤكد التزامها بتقديم أعلى مستويات الأمان والراحة لضيوف المملكة.