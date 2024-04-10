وبحسب بيانات مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل، الصادرة الأربعاء، فقد ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين السنوي إلى 3.5 بالمئة في مارس، من 3.2 بالمئة في فبراير، وهو ما جاء أكثر من التوقعات بارتفاعه إلى 3.4 بالمئة فقط.

وعلى أساس شهري استقر مؤشر أسعار المستهلكين في مارس عند 0.4 بالمئة، مخالفا للتوقعات بانخفاضه إلى 0.3 بالمئة.

وساهم ارتفاع تكاليف الوقود والمعيشة، ومنها الإيجارات، بأكثر من النصف في الزيادة الشهرية لمؤشر أسعار المستهلكين.

وبالنسبة لمؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني التغير في أسعار الطاقة والغذاء، فقد استقر في مارس الماضي عند 3.8 بالمئة، على أساس سنوي، على عكس توقعات المحللين بانخفاضه إلى 3.7 بالمئة. كما استقر التضخم الأساسي على أساس شهري عند 0.4 بالمئة في مارس، مخالفا للتوقعات بانخفاضه إلى 0.3 بالمئة.