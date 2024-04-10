وأظهر استطلاع للرأي أجرته رويترز الشهر الماضي أن البنك المركزي الروسي من المتوقع أن يبقي على سعر الفائدة الرئيسي عند 16 بالمئة في اجتماعه في 26 أبريل نيسان مثلما فعل في الشهرين الماضيين بعد رفع أسعار الفائدة لخمس مرات متتالية.

وقالت نابيولينا للنواب في مجلس الدوما (المجلس الأدنى بالبرلمان الروسي)، إن سياسة التشديد النقدي التي اتبعها البنك المركزي لمواجهة قوة طلب المستهلكين وضعف الروبل العام الماضي كان لها تأثيرها.

وأضافت "سنبدأ في خفض سعر الفائدة الرئيسي عندما نقتنع بأن تباطؤ التضخم وصل إلى المعدل المطلوب"، دون أن تحدد المعدل المقصود.

وتوقع محللون في استطلاع لرويترز أن تصل أسعار الفائدة في نهاية هذا العام إلى 12.5 بالمئة. ويبلغ هدف التضخم الذي حدده البنك المركزي أربعة بالمئة.

وأشارت نابيولينا إلى أن السياسة النقدية تساهم بشكل كبير في الطلب المحلي. وتنفق روسيا بكثافة هذا العام، وخاصة على قطاع الدفاع، لتمويل الصراع في أوكرانيا.