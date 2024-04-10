تحديث الأسعار

بقيت أسعار الذهب في المعاملات الفورية دون تغير يذكر عند 2355.29 دولار للأونصة، بحلول الساعة 0719 بتوقيت غرينتش، بعد أن ارتفعت لمستوى قياسي عند 2365.09 دولار الثلاثاء. وزادت العقود الآجلة الأميركية للذهب 0.5 بالمئة إلى 2373.50 دولار.

ومن المقرر صدور تقرير مؤشر أسعار المستهلكين الأميركي لشهر مارس الساعة 1230 بتوقيت غرينتش ويتوقع أن يظهر ارتفاع المؤشر على أساس سنوي إلى 3.4 بالمئة مع توقع أن يتباطأ التضخم الأساسي إلى 3.7 بالمئة، وفقا لاستطلاع أجرته رويترز.

وقال جيجار تريفيدي كبير المحللين في ريلاينس سيكيوريتيز "إذا جاءت بيانات التضخم أعلى من المتوقع، فقد تتراجع مجددا توقعات خفض أسعار الفائدة خاصة وأن توقعات موعد خفض أسعار الفائدة تغيرت من يونيو إلى يوليو بعد بيانات أظهرت قوة سوق العمل".

وتقلل أسعار الفائدة المرتفعة من جاذبية الذهب الذي لا يدر عائدا.

وتنتظر الأسواق أيضا محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي في مارس المقرر نشره الساعة 1800 بتوقيت غرينتش. وأبقى البنك المركزي الأميركي على أسعار الفائدة عند نطاق 5.25 بالمئة إلى 5.50 بالمئة الشهر الماضي، وأشار إلى أنه لا يزال يتوقع خفضها 75 نقطة أساس بحلول نهاية عام 2024.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة في المعاملات الفورية عند 28.15 دولار للأونصة بعد أن سجلت أعلى مستوى في ثلاث سنوات تقريبا الثلاثاء.

وتراجع البلاتين 0.2 بالمئة إلى 976.67 دولار للأونصة، والبلاديوم 0.4 بالمئة إلى 1088.75 دولار للأونصة.