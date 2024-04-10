وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنسبة 0.7 بالمئة بحلول الساعة 0717 بتوقيت غرينتش بقيادة مؤشر قطاع التكنولوجيا الذي ارتفع 1.2 بالمئة بعد إيرادات فصلية باعثة على التفاؤل من شركة تصنيع الرقائق التايوانية تي.إس.إم.سي.

ومن المرجح أن تقدم بيانات أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة لشهر مارس، التي من المزمع صدورها الساعة 1230 بتوقيت غرينتش، دلالات حول الموعد الذي يمكن أن يبدأ فيه مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) خفض أسعار الفائدة، في ضوء البيانات الأميركية الأحدث التي تعكس متانة الاقتصاد وسوق العمل.

ومن بين الأسهم الفردية، أعلنت باري كاليباوت عن إيرادات نصف سنوية باعثة على التفاؤل بدعم من زيادة أسعار الكاكاو مما رفع سهم صانعة الشوكولاتة 8.1 بالمئة.

وهبط سهم إيتالجاس 0.9 بالمئة بعد أن ذكر تقرير أن شركة توزيع الغاز الإيطالية قدمت عرضا مبدئيا بقيمة أربعة إلى خمسة مليارات يورو (4.3-5.4 مليار دولار) لشراء منافستها المحلية الرئيسية 2آي ريتي جاس.

وارتفع سهم كونينكليكي فيليبس بنسبة 5.8 بالمئة بعد أن توصلت شركة تصنيع المعدات الطبية إلى اتفاق مع الحكومة الأميركية بشأن مرسوم موافقة يتعلق بالعمليات التجارية لشركة ريسبيرونيكس في البلاد.