ألتمان الذي استحال من أبرز وجوه طفرة الذكاء الاصطناعي العالمي إثر إطلاق شركته برمجية "تشات جي بي تي" أواخر عام 2022، دخل قائمة المجلة لأصحاب المليارات، محتلاً المركز 2692 لأثرى أثرياء العالم.

وأفادت المجلة المتخصصة في الشؤون المالية بأن ثروة ألتمان (التي بلغت حديثا مليار دولار) جاءت بشكل أساسي من استثماراته في الشركات الناشئة، مثل ريديت، التي أُدرجت أسهمها أخيراً في بورصة نيويورك، وشركة المدفوعات "سترايب" التي تُقدر قيمتها حالياً بـ65 مليار دولار.

كذلك، استثمر الرجل البالغ 38 عاماً في مشاريع أحدث، بينها شركة الطاقة النووية "هيليون" Helion وشركة "ريترو بايوساينسز" Retro Biosciences الناشئة المتخصصة في منتجات إطالة العمر.

وقالت فوربس إن ثروته التي تشمل عقارات رئيسية في كاليفورنيا وهاواي، قُدّرت بالاعتماد على ملفات عامة وتقارير استقصائية.

وقد شدد ألتمان على أنه لا يملك أسهماً في شركة "أوبن إيه آي"، التي صنعت شهرته عالمياً وتُقدّر قيمتها بنحو 80 مليار دولار.

وفي الأسبوع الماضي، دخلت المغنية الأميركية تايلور سويفت رسمياً نادي أصحاب المليارات بحسب فوربس، بثروة تُقدّر بـ1,1 مليار دولار.