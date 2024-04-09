وأظهرت بيانات لمجموعة بورصات لندن أن صافي ربح البنك في الربع الأول بلغ 4.1 مليار ريال قطري (1.12 مليار دولار) ارتفاعا من 3.9 مليار ريال قبل عام، وهو ما يتماشى مع توقعات المحللين.

وتربط معظم دول الخليج عملاتها بالدولار، وتستفيد البنوك الخليجية من ارتفاع أسعار الفائدة منذ أن بدأ مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) رفع تكاليف الإقراض سعيا لمكافحة التضخم.

وارتفع صافي دخل بنك قطر الوطني من الفائدة، وهو الفرق بين ما تكسبه البنوك من الإقراض وما تدفعه على الودائع، بنحو 12 بالمئة إلى 8.08 مليار ريال، بينما زادت الإيرادات التشغيلية 11 بالمئة إلى 10.4 مليار.

وقالت إلينا شانشيز-كابيزودو من المجموعة المالية هيرميس لرويترز "إجمالا، النتائج قوية جدا".

وأوضحت أن صافي الربح نتج عن عوامل دافعة منها الزيادة في صافي دخل الفائدة والرسوم والعملات الأجنبية وانخفاض تكاليف المخصصات.

وبلغ إجمالي قيمة أصول البنك 1.237 تريليون ريال حتى نهاية مارس، بزيادة خمسة بالمئة على أساس سنوي، مدفوعة بنمو سبعة بالمئة في القروض والسلف عن عام سبق.

وقالت شانشيز-كابيزودو إن نمو الائتمان سبعة بالمئة في الربع الأول إيجابي للغاية وقريب من متوسط ثمانية بالمئة التي توقعتها بنوك سعودية وإماراتية.

وأضافت أن المجموعة المالية هيرميس تتوقع أن يؤكد البنك أحدث إرشاداته لنمو الأرباح سبعة إلى تسعة بالمئة لعام 2024 خلال‭‭ ‬‬مؤتمر النتائج المالية الأسبوع المقبل.