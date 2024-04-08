وعند إتمام الاتفاقية، سوف تمتلك كل من لونيت من خلال أحد صناديقها وشركة العليان المالية 24.5 بالمئة لكلً مٍنهما من أسهم حقوق الملكية في "ICD Brookfield Place"، في حين ستحتفظ كل من مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية وبروكفيلد بحصة إجمالية تبلغ 51 بالمئة من ملكية الشركة موزعةً بين الطرفين بالتساوي.

وتعد هذه الصفقة أكبر صفقة عقارية مؤسسية لأصولٍ فردية لطرفٍ ثالث في دولة الإمارات، كما أنها إحدى أكبر صفقات بيع مبنى تجاري في العالم منذ عام 2020. وترتقي هذه الصفقة الإستراتيجية بمعايير الاستثمار في العقارات من ناحية الجودة وتوسيع النطاق على مستوى دولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ولم يتم الكشف عن التفاصيل المالية، على الرغم من أن بلومبرغ ذكرت سابقًا أن البرج قد تصل قيمته إلى 1.5 مليار دولار.

يُطل برج "ICD بروكفيلد بلايس" الشاهق على المنطقة المالية الحرة في دبي، حيث يبلغ ارتفاعه أكثر من 900 قدم (283 مترًا). ويضم البرج حوالي مليون قدم مربع من المساحات المكتبية، بالإضافة إلى نادي خاص للأعضاء وصالة ألعاب رياضية وسوبر ماركت والعديد من المطاعم.

يتمتع المبنى بإشغال مرتفع للغاية، حيث يتجاوز نسبة 98 بالمئة، وستستمر شركة "بروكفيلد" في إدارة العقار بعد إتمام الصفقة.

ويأتي البيع وسط طفرة في سوق العقارات التجارية في دبي، والتي أصبحت من بين أفضل الأسواق أداءً على مستوى العالم.

ويتماشى استحواذ لونيت (الذي تدير أصول بقيمة 105 مليارات دولار) على حصة في "آي سي دي بروكفيلد بليس" مع إستراتيجيتها الاستثمارية طويلة الأمد، ويسهم في تعزيز محفظتها من الأصول العقارية. كما يؤكد هذا الاستحواذ الذي تم عن طريق أحد صناديق لونيت، على التزام الشركة بالقيام باستثمارات إستراتيجية في أصول عقارية عالية الجودة على الصعيد العالمي.

وقال خالد البخيت، رئيس مجلس إدارة "آي سي دي بروكفيلد":"بات "آي سي دي بروكفيلد بليس" في فترةٍ وجيزة من أهم المعالم وأكثر الوجهات المرغوبة في دبي للأعمال والترفيه على حدٍ سواء، ويشرّفنا الترحيب بشركَتي لونيت والعليان كشركاء موثوقون لنا، وتبرز هذه الصفقة الثقة بهذا المشروع الرائد وفي الابتكار الذي يميز قطاع العقارات في دبي".

من جانبه قال جاد اللون، الشريك الإداري والرئيس الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط في مجموعة بروكفيلد: "يسعدنا الترحيب بشركَتي لونيت والعليان ونفتخر بشراكتنا مع مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية، ويعكس هذا الاستثمار الطلب المستمر على مباني المكاتب الفاخرة المماثلة لـ"آي سي دي بروكفيلد بليس"، كما يؤكد مواصلة رؤوس الأموال البحث عن العقارات ذات البنية التحتية المميزة على مستوى العالم".

بدوره، قال نبيل العامودي، الرئيس التنفيذي في شركة العليان المالية: "يمثل الحصول على هذه الحصة الكبيرة من "آي سي دي بروكفيلد بليس" خطوةً إستراتيجيةً تنعكس إيجابًا على محفظتنا المتنوعة، ويعكس التزامنا في الاستثمار في الأصول العقارية ذات الجودة العالية والمستدامة المتماشية مع رؤيتنا طويلة الأجل الهادفة إلى خلق القيمة. كما يسرّنا العمل مع شركائنا الموثوقين مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية وبروكفيلد ولونيت، ونتطلع قدمًا إلى الإسهام في استمرار نجاح وتميز هذا العقار الرائد".

وذكر مرتضى حسين، الشريك الإداري في شركة لونيت: "يسعدنا أن نعلن عن استحواذنا على حصة في "آي سي دي بروكفيلد بليس"، أحد أكثر المشاريع العقارية شهرةً في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وتدعم هذه الصفقة إستراتيجيتنا الاستثمارية طويلة الأمد والتي تهدف إلى الاستثمار في أصول متميزة تسهم في تقديم عوائد جذابة وزيادة رأس المال. والأهم من ذلك، يعزز هذا الاستثمار تعاوننا الحالي مع بروكفيلد ويمثل بداية شراكةٍ مثمرة مع مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية".