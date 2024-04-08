وبحلول الساعة 0713 بتوقيت غرينتش الاثنين، استقر المؤشر ستوكس 600 الأوروبي.

ويتصدر اجتماع السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي الخميس اهتمامات المتعاملين، على خلفية التوتر العالمي بشأن توقيت تخفيض أسعار الفائدة.

ومع توقع المتعاملين على نطاق واسع أن يبقي البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير، فسوف يبحثون عن أي تلميحات تشير إلى إمكانية تنفيذ أول خفض لسعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في يونيو.

وتفوق مؤشر داكس الألماني بشكل طفيف على الأسهم الأوروبية الأوسع نطاقا، مدعوما بارتفاع القطاع الصناعي بعد أن أظهرت بيانات زيادة الإنتاج الصناعي أكثر من المتوقع في فبراير، بدعم من أداء صناعة البناء والتشييد.

وقفزت أسهم شركة زالاندو 4.3 بالمئة إلى قمة مؤشر ستوكس بعد أن رفعت سيتي جروب تصنيف الشركة الألمانية لبيع الأزياء عبر الإنترنت إلى "الشراء" من "المحايد".