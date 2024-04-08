وقال رئيس اقتصادية قناة السويس وليد جمال الدين الذي قام بتوقيع الاتفاقية عن هيئة قناة السويس في بيان صحفي إن الهيئة نجحت في استقطاب عدد من الاستثمارات لمنطقة غرب القنطرة الصناعية وهي مشروعات كثيفة العمالة وتسهم بشكل مباشر في تحقيق التنمية من خلال ما توفره من فرص عمل.

وأوضح جمال الدين أن مشروع مصنع الملابس الذي تم توقيع عقوده يعد مثالا لنجاح الشراكة الواعدة بين المنطقة الاقتصادية والاستثمارات التركية خاصة في مجال صناعات المنسوجات والملابس الجاهزة، مشيرا إلى ما يعكسه ذلك من تحول المنطقة الاقتصادية لتصبح وجهة الاستثمارات المثلى في المرحلة المقبلة.

من جانبه، أكد رئيس مجموعة إروغلو، نورتين إروغلو الذي قام بتوقيع العقد عن الجانب التركي أن المشروع مصنع إروغلو "دي ان ام" يتميز باعتماده على مواد خام من الأقمشة يجري إنتاجها محليا بمصنع الشركة القائم في محافظة دمياط.

ولفت إلى أنه من المخطط أن يبدأ إنشاء المصنع في يونيو القادم على أن ينطلق العمل داخله مطلع العام المقبل مضيفا أن الشركة بما تملكه من خبرة تتجاوز 40 عاما في مجال إنتاج المنسوجات والملابس تهدف ليكون المصنع قاعدة للتصدير للأسواق العالمية.

وبحسب البيان، فأن المشروع المقام على مساحة 62 الف متر مربع يوفر 2750 فرصة عمل تستهدف إنتاج 7.2 مليون قطعة جينز مخطط تصدير نحو 70 بالمئة من الإنتاج إلى الخارج فيما سيخصص 30 بالمئة للسوق المحلي .

يذكر أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس شهدت خلال الفترة من يناير حتى مارس 2024 التعاقد مع 37 مشروعا متنوعا بتكلفة استثمارية بلغت نحو 894 مليون دولار حصل 13 مشروعا منها على موافقة نهائية فيما حصل 24 مشروعا على موافقة مبدئية ما يمثل قفزة استثمارية جديدة تضاف لنجاحات المنطقة الاقتصادية تحقيقا لخطط التنمية بمصر.