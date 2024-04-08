تحرك الأسعار

انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 1.4 دولار بما يعادل 1.55 بالمئة إلى 89.76 دولار للبرميل بحلول الساعة 2253 بتوقيت غرينتش بعد أن سجلت أدنى مستوى في الجلسة عند 88.78 دولار.

وسجل خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 85.60 دولار للبرميل، منخفضا 1.31 دولار، أو ما يعادل 1.5 بالمئة، بعد أن نزل إلى مستوى منخفض بلغ 84.69 دولار.

وأرسلت إسرائيل وحماس وفدين إلى مصر لإجراء محادثات جديدة بشأن وقف محتمل لإطلاق النار قبل عطلة العيد، مما خفف التوتر في الشرق الأوسط والذي دفع أسعار النفط إلى الارتفاع بأكثر من 4 بالمئة الأسبوع الماضي بسبب مخاوف من انقطاع الإمدادات.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت الأحد إن إسرائيل مستعدة للتعامل مع أي سيناريو قد ينشأ مع إيران، بعد أن هددت طهران بالرد على مقتل قادة عسكريين إيرانيين في الأول من أبريل.

ورفعت السعودية، أكبر مصدر في العالم، أسعار البيع الرسمية لجميع درجات الخام إلى آسيا تماشيا مع التوقعات.

وقالت شركة بيكر هيوز وهي واحدة من أكبر شركات خدمات حقول النفط في العالم في تقريرها الجمعة إن منصات النفط الأميركية ارتفعت بمقدار منصتين إلى 508 منصات الأسبوع الماضي، بينما انخفضت منصات الغاز بمقدار 2 إلى 110، وهو أدنى مستوى لها منذ يناير 2022.