وأوضحت البيانات الشهرية لبيانات التجارة الخارجية يناير 2024 الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن قيمة الصادرات في مصر تراجعت بنسبة 15.6 بالمئة لتبلغ 3.46 مليار دولار خلال يناير الماضي مقابل 4.10 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق، وذلك لانخفاض قيمة صادرات بعض السلع وأهمها (منتجات البترول بنسبة 8.1 بالمئة، أسمدة بنسبة47.7 بالمئة، بترول خام بنسبة 22.1 بالمئة، الغاز الطبيعي والمسال بنسبة 87.1 بالمئة).

وبحسب البيانات، فقد ارتفعت قيمة صادرات بعض السلع خلال شهر يناير 2024 مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق وأهمها (فواكه طازجة بنسبة 24.9 بالمئة، ملابس جاهزة بنسبة 35.7 بالمئة،عجائن ومحضرات غذائية متنوعة بنسبة 38.6 بالمئة، لدائن بأشكالها الأولية بنسبة 12.8 بالمئة).

ولفتت البيانات إلى تراجع قيمة الواردات بنسبة 25.3 بالمئة حيث بلغت 5.54 مليار دولار خلال يناير الماضي مقابل 7.42 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق ويرجع ذلك إلى انخفاض قيمة واردات بعض السلع وأهمها (قمح بنسبة 41.8 بالمئة، لدائن بأشكالها الأولية بنسبة 43.6 بالمئة، أدوية ومحضرات صيدلة بنسبة 9.9 بالمئة، ذرة بنسبة 15.1 بالمئة).

بينما ارتفعت قيمة واردات بعض السلع خلال يناير الماضي مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق وأهمها (منتجات البترول بنسبة 60.8 بالمئة، مواد أولية من حديد أو صلب بنسبة 2.7 بالمئة، الغاز الطبيعي بنسبة 20.9 بالمئة، سيارات ركوب بنسبة 92.9 بالمئة).