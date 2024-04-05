وانخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي واحدا بالمئة بحلول الساعة 0713 بتوقيت غرينتش متجها لأول نزول أسبوعي بأكثر من واحد بالمئة منذ منتصف يناير.

ومما أثار الحذر بشأن توقعات السوق بخفض وشيك لأسعار الفائدة، تصريحات نيل كاشكاري رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في منيابوليس بأنه إذا استمر ارتفاع التضخم قد لا تكون هناك حاجة إلى خفض أسعار الفائدة بحلول نهاية العام.

وكان التفاؤل بشأن خفض أسعار الفائدة هو المحرك الرئيسي لمكاسب معظم أسهم أسواق الدول المتقدمة منذ أواخر عام 2023.

وقادت أسهم السفر والترفيه الانخفاضات على مستوى القطاعات متأثرة بقفزة في أسعار خام برنت بسبب مخاطر انقطاع الإمدادات عقب تصاعد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط.

وهبط سهم شركة سوفت وير وان السويسرية بنسبة 2.3 بالمئة بعدما أعلنت أن جميع المستشارين يعارضون تغيير مجلس إدارتها بالكامل.

وسيتحول التركيز في وقت لاحق من اليوم إلى تقرير أميركي مهم عن الوظائف لشهر مارس.