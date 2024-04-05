وأوضح المجلس في بيان "فترة تقديم الترشيحات لمنصب المدير العام المقبل انتهت الأربعاء الثالث من أبريل 2024"، مشيرا الى أنه "سيمضي قدما في عملية التعيين عبر مقابلة مع المرشحة (الوحيدة)، السيدة غورغييفا، يجريها معها أعضاء المجلس".

وأكد أن "الهدف يكمن في إنجاز العملية في أسرع وقت ممكن، بحلول نهاية أبريل".

وكانت غورغييفا قد أعربت في مقابلة أجرتها معها وكالة فرانس برس في منتصف مارس عن استعدادها لمواصلة قيادة المؤسسة، وذلك بعد أيام من تلقيها دعم وزراء مالية الاتحاد الأوروبي.

ولفتت إلى أنها جاهزة لتحمل المسؤولية في حال منحها الأعضاء ثقتهم.

وفقا لمصدر مطّلع، فإن التجديد لغورغييفا قد يحصل في الأيام المقبلة، حتى قبل اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، والمقرر عقدها في واشنطن في الفترة الممتدة بين 15 أبريل و19 منه.

تقليديا، المدير العام لصندوق النقد الدولي هو المرشح الذي تقترحه الدول الأوروبية، في حين أن رئيس البنك الدولي هو المرشح الذي تقترحه الولايات المتحدة.

هذا التقاسم توجّه إليه دول رئيسية عدة لا سيما الصين والهند، وبلدان ناشئة، انتقادات علنية متزايدة.

لكن توزيع رأس المال لهاتين المؤسستين يمنح قوة مرجّحة للولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

ويأتي التجديد المرجح لغورغييفا بعد عام على تعيين الرئيس الجديد للبنك الدولي، أجاي بانغا في عملية مماثلة إثر تنحي سلفه ديفيد مالباس.

وكان بانغا الذي رشّحته الولايات المتحدة، وهو مواطن أميركي مولود في الهند، المرشح الوحيد الذي اقترحته الدول الأعضاء في البنك.