وأشارت أكبر شركة لتصنيع رقائق الذاكرة والأجهزة الإلكترونية في العالم في تقدير أولي مقتضب للنتائج إلى أن أرباحها التشغيلية ارتفعت بأفضل من المتوقع إلى 6.6 تريليون وون (حوالي 4.9 مليار دولار) في الربع المنتهي في 31 مارس بزيادة 931 بالمئة عن 640 مليار وون قبل عام.

وكانت الأرباح التشغيلية أعلى بمقدار 20.5 بالمئة من متوسط التقديرات وفقا لمسح أجرته يونهاب إنفوماكس، شركة البيانات المالية التابعة لوكالة يونهاب للأنباء.

وذكرت سامسونغ أن الإيرادات ارتفعت على الأرجح 11 بالمئة إلى 71 تريليون وون (حوالي 52 مليار دولار) عن نفس الفترة من العام السابق. ويمثل ذلك أول مرة تتجاوز فيها الإيرادات الفصلية للشركة عتبة 70 تريليون وون منذ الربع الرابع من عام 2022 (70.5 تريليون وون) ولم تكن تقديرات صافي الدخل متاحة.

ولعام 2023 بأكلمه، حققت سامسونغ للإلكترونيات 258.93 تريليون وون في المبيعات بانخفاض 14.3 بالمئة عن عام 2022.

وتراجعت الأرباح التشغيلية السنوية بنسبة 84.9 بالمئة على أساس سنوي إلى 6.56 تريليونات وون وانخفض صافي الدخل بمقدار 72.2 بالمئة إلى 15.48 تريليون وون.

ومن المقرر أن تصدر سامسونغ تقريرا نهائيا حول أرباح الربع الأول في وقت لاحق.

ولم تقدم سامسونغ أداء تفصيليا لأعمالها التجارية الرئيسية لكن مراقبو السوق يتوقعون أن تتأرجح أعمال أشباه الموصلات التي كان لها فضل كبير في تحقيق أرباح التشغيل للمرة الأولى منذ 5 أرباع.