تحركات الأسهم

أغلق المؤشر "ستوكس 600" الأوروبي مرتفعا بنسبة 0.2 بالمئة، مدفوعا بزيادة 1.7 بالمئة في أسهم قطاع الموارد الأساسية في ظل تسجيل أسعار النحاس أعلى مستوياتها منذ أكثر من 14 شهرا.

وصعد قطاعا تصنيع السيارات والبنوك أكثر من واحد بالمئة لكل منهما.

وأظهر مسح أن نشاط منطقة اليورو نما في الشهر الماضي لأول مرة منذ مايو 2023، لكن التعافي لم يكن مساويا لارتفاع أكبر من المتوقع في نشاط قطاع الخدمات المهيمن في التكتل، ما عوض انخفاضا أكبر في نشاط قطاع التصنيع.

وأظهرت بيانات أخرى أن أسعار المنتجين في منطقة اليورو تراجعت واحدا بالمئة في فبراير على أساس شهري، لتتراجع بنسبة أكبر من تقديرات خبراء اقتصاديين توقعوا انخفاضها 0.7 بالمئة.

ويأتي هذا عقب قراءة تضخم أسعار المستهلكين الأقل من المتوقع في مارس.

وأظهر محضر اجتماع البنك المركزي الأوروبي في يومي السادس والسابع من مارس أن البنك تملؤه الثقة بأن التضخم في طريقه لتسجيل نسبة اثنين بالمئة التي يستهدفها البنك وأن فرص خفض تكاليف الاقتراض من المستويات المرتفعة القياسية تتزايد.