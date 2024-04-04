وصعد السهم بنحو 1.15 بالمئة إلى مستوى 184.53دولار في تمام الساعة 17:40 بتوقيت غرينتس، بعدما لامس 184.89 دولار في وقت سابق من الجلسة.

وفي تداولات الأربعاء، أغلق السهم مرتفعًا بأكثر من 1 بالمئة أيضا، لينهي التداولات عند مستوى 182.41 دولارا للسهم.

وارتفعت القيمة السوقية لعملاق التجارة الإلكترونية إلى 1.89 تريليون دولار، مقارنة بالمستوى القياسي السابق البالغ 1.88 تريليون دولار والمسجل في 8 يوليو 2021.

وفي ظل المكاسب الحالية، ارتفعت القيمة السوقية إلى مستوى قياسي جديد عند 1.915 تريليون دولار، ويحتاج السهم للإغلاق عند 182.91 دولار للحفاظ على القيمة البالغة 1.9 تريليون دولار، أو و192.5 دولار لتصل قيمة الشركة إلى عتبة التريليوني دولار.

ورغم أن قيمة شركة "أمازون" تحوم حول نطاق قياسي، إلا أن سهم الشركة ليس كذلك، ويحتاج إلى تجاوز 186.57 دولار لتسجيل مستوى قياسي جديد.

والسبب في ذلك أن عدد أسهم "أمازون" قد زادت بمقدار 316.1 مليون سهم، أو بنسبة 3.1 بالمئة، منذ آخر مرة حققت فيها الشركة مستوى قياسيًا من القيمة السوقية.