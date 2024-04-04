وأظهرت بيانات أمس الأربعاء نموا أقل لقطاع الخدمات في الولايات المتحدة مما عزز الآمال بشأن تيسير محتمل في السياسة النقدية.

كما ساهمت تأكيدات من رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي جيروم باول على خفض الفائدة في تحسين المعنويات رغم عدم معرفة التوقيت المحدد لتلك الخطوة.

تحركات الأسعار

صعد المؤشر القطري بنسبة 1.3 بالمئة، وهو أعلى ارتفاع يومي له خلال ثلاثة أشهر، مع تسجيل معظم القطاعات مكاسب بقيادة الصناعات والعقارات والتمويل.

وارتفع سهما مصرف قطر الإسلامي وبنك قطر الوطني، أكبر بنكين في الخليج، 1.8 بالمئة و1.4 بالمئة على الترتيب.

كما ربح سهم صناعات قطر 2.8 بالمئة.

لكن المؤشر القطري سجل مع ذلك انخفاضا للأسبوع الثالث على التوالي.

وزاد المؤشر السعودي للجلسة الرابعة على التوالي مرتفعا 0.7 بالمئة بعد ارتفاع معظم أسهم المؤشر.

وارتفع سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) 2.7 بالمئة، كما قفز سهم أكوا باور 4.3 بالمئة.

وصعد سهم البنك الأهلي السعودي، أكبر بنوك المملكة، واحدا بالمئة وسهم اتحاد اتصالات 3.6 بالمئة.

كما ارتفع مؤشر أبوظبي 0.3 بالمئة مدعوما بمكاسب 2.3 بالمئة لسهم مجموعة ملتيبلاي و1.2 بالمئة لسهم بنك أبوظبي الأول، أكبر بنك في الإمارات.

كما صعد سهما شركة الجرافات البحرية الوطنية وبريسايت إيه.آي هولدينج 1.9 بالمئة و7.4 بالمئة على التوالي.

وارتفع مؤشر دبي 0.2 بالمئة مدعوما بمكاسب ثلاثة بالمئة لسهم شركة سالك و4.7 بالمئة لبنك المشرق في حين نزل سهم بنك الإمارات دبي الوطني، أكبر بنك في الإمارة، 1.2 بالمئة.

وخارج منطقة الخليج، ارتفع مؤشر الأسهم القيادية في مصر اثنين بالمئة مع صعود جميع الأسهم تقريبا. وقفز سهم مجموعة طلعت مصطفى 5.3 بالمئة في حين ارتفع سهم البنك التجاري الدولي 1.3 بالمئة.