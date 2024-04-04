تحركات الأسعار

هبط الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.3 بالمئة ليصل إلى 2291.65 للأونصة بحلول الساعة 09:43 بتوقيت غرينتش في مرحلة هدوء، بعد أن وصل لأعلى مستوى على الإطلاق في وقت سابق من الجلسة مسجلا 2304.09 دولار.

وهبطت العقود الأميركية الآجلة للذهب بنسبة 0.2 بالمئة إلى 2311.20.

وقال كارلو ألبرتو دي كاسا محلل السوق في مؤسسة "كينيسيس موني": "هناك طلب كبير من آسيا خاصة من الصين وطلب قوي من بنوك مركزية. لدينا مخاطر جيوسياسية وتوقعات بشأن خفض البنوك المركزية لأسعار الفائدة.. كل تلك العوامل ترفع أسعار الذهب أكثر".

وواصل مسؤولو المركزي الأميركي، ومن بينهم رئيس البنك جيروم باول، أمس الأربعاء التركيز على الحاجة إلى مزيد من النقاشات والبيانات قبل خفض أسعار الفائدة، وهي خطوة تتوقع الأسواق المالية حدوثها في يونيو.

ويقلل خفض أسعار الفائدة من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك.

وزاد الطلب على الذهب بدفعة من عمليات شراء قوية من بنوك مركزية وتدفقات كبيرة لشراء المعدن الأصفر باعتباره ملاذا آمنا وسط تصاعد التوتر الجيوسياسي. وصعد الذهب بأكثر من 25 بالمئة منذ أكتوبر.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 27.04 دولار للأونصة بعد أن وصلت لأعلى مستوى منذ يونيو 2021.

وارتفع البلاتين 0.3 بالمئة إلى 935.60 دولار بينما تراجع البلاديوم 0.9 بالمئة إلى 1004.36 دولار.