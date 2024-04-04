ووفق الشركة سيتم استخدام القرض لأغراض مؤسسية عامة ولدعم احتياجات التمويل المستقبلية للشركة.

وقال فيروز تارابور، الرئيس التنفيذي للشركة: "ستعزز هذه الصفقة علاقتنا مع بنك الإمارات دبي الوطني، أحد أكبر جهات الإقراض في دولة الإمارات، كما ستعزز من السيولة لدينا".

وكانت "دبي لصناعات الطيران المحدودة"قد أعلنت نتائجها المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023، حيث سجلت إيرادات إجمالية بقيمة 1.3 مليار دولار بنمو 16 بالمئة، وصافي أرباح بنحو 351 مليون دولار بنمو 25.8 بالمئة مقارنة بـ 279.3 مليون دولار خلال 2022.

وأظهرت البيانات المالية للشركة تعديل نتائج 2022 لاستبعاد صافي شطب استثنائي قدره 576.5 مليون دولار، متعلق بفقدان السيطرة على 19 طائرة تم تأجيرها سابقاً لشركات طيران في روسيا.

وتم تعديل نتائج 2023 لاستبعاد عائدات تسوية نقدية بقيمة 118.3 مليون دولار.

كما أعلنت الشركة عن وصول عدد الطائرات المستحوذ عليها إلى 20 طائرة، بواقع 10 طائرات مملوكة و10 طائرات مدارة، وعدد الطائرات المباعة إلى 30 منها 22 مملوكة و8 مدارة.

وأضافت الشركة أنها حصلت على حقوق شراء 64 طائرة، وبلوغ اتفاقيات التأجير والتمديدات والتعديلات الموقعة 150 طائرة، منها 114 مملوكة و36 مدارة.