وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنسبة 0.1 بالمئة بحلول الساعة 0720 بتوقيت غرينتش، قبيل صدور بيانات أسعار المنتجين في المنطقة لشهر فبراير المقرر في الساعة 0900 بتوقيت غرينتش.

ومن المرجح أن ينخفض ​​مؤشر أسعار المنتجين 8.6 بالمئة، دون تغيير عن يناير، وفقا لخبراء اقتصاديين استطلعت رويترز آراءهم.

في وقت لاحق من اليوم، سيحلل المستثمرون محضر اجتماع البنك المركزي الأوروبي في مارس للتيقن من موعد أول خفض لسعر الفائدة الذي طال انتظاره.

وقفز سهم شركة باسيليا للصناعات الدوائية 9.4 بالمئة إلى أعلى مستوياته في أكثر من ستة أشهر بعد أن حصلت الشركة السويسرية على موافقة الهيئة التنظيمية لقطاع الصحة الأمريكي على المضاد الحيوي زيفتيرا لعلاج الالتهابات البكتيرية.

وصعدت أسهم كمبيو غروب 7.5 بالمئة بعد أن رفع مورغان ستانلي توصيته لأسهم شركة البرمجيات الطبية الألمانية.