والبنك مدعوم من صندوق الاستثمارات العامة، وهو صندوق الثروة السيادي للمملكة، ومن الحكومة.

وقال بنك الرياض في إفصاح لسوق الأسهم السعودية "تداول"، الخميس، "إن البنك وشركة الرياض المالية سيعملان على استكمال الدراسة والأعمال التحضيرية خلال الفترة القادمة بما في ذلك تحديد حجم الطرح وهيكلته والتفاصيل الأخرى ذات الصلة".

وبنك الرياض مملوك بنسبة 21.75 بالمئة لصندوق الاستثمارات العامة وبنسبة 10.39 بالمئة للحكومة السعودية.

وشهدت أسواق الخليج طفرة في عمليات الطرح الأولي والاكتتابات العامة على مدار العامين المنصرمين بدفعة من ارتفاع أسعار النفط واهتمام من المؤسسات الاستثمارية الأجنبية وهو توجه خالف تراجعا عالميا في إبرام الصفقات يعود سببه جزئيا إلى ارتفاع أسعار الفائدة.