وتعرضت الجزيرة لزلزال هائل أدى إلى انهيار المباني، ودفع اليابان والفلبين إلى إصدار تحذيرات من حدوث تسونامي.

وقال مسؤولون إن أربعة أشخاص على الأقل لقوا حتفهم.

وقال متحدث باسم "تي إس إم سي" إن مواقع البناء كانت طبيعية عند التفتيش الأولي، ولكن الشركة قررت تعليق العمل في المواقع لهذا اليوم.

وقال الشخص إن العمل سيستأنف بعد مزيد من عمليات التفتيش، وأن "تي إس إم سي" لا تزال تقوم بتقييم تفاصيل تأثير الزلزال.

وفي وقت سابق، قالت شركة تصنيع الرقائق إنها قامت بإجلاء بعض الموظفين من بعض المصانع وفقًا لبروتوكولات السلامة الخاصة بالشركة.

وانخفضت أسهم "تي إس إم سي" بنسبة 1 بالمئة، لتبلغ قيمتها السوقية 639.65 مليار دولار.

وقالت شركة بورصة تايوان للأوراق المالية في بيان إنها فحصت أجهزة الكمبيوتر وأنظمة الشبكات الخاصة بها عقب الزلزال وأكدت أنها جميعها تعمل بشكل طبيعي.