تحركات الأسعار

ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم يونيو بواقع 75 سنتا، بما يعادل 0.84 بالمئة، إلى 89.67 دولار للبرميل بحلول الساعة 11:30 غرينتش، في حين ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي تسليم مايو 73 سنتا، أو 0.86 بالمئة، إلى 85.88 دولار للبرميل.

وأبقى تحالف أوبك+، الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاءها، الأربعاء، سياسة إنتاج النفط دون تغيير، بعد قراره الشهر الماضي تمديد تخفيضات الإنتاج الحالية حتى يونيو.

وارتفع خاما برنت وغرب تكساس الوسيط 1.7 بالمئة في الجلسة السابقة إلى أعلى مستوياتهما منذ أكتوبر.

وقفزت الأسعار أمس الثلاثاء بعد أن هدد هجوم بطائرة مسيرة أوكرانية على مصفاة روسية أخرى بتعطيل المزيد من قدرات التكرير في البلاد.

ويشعر المستثمرون بالقلق أيضا من اتساع الصراع في الشرق الأوسط بعد توعد إيران بالانتقام من إسرائيل بسبب الهجوم الذي وقع يوم الاثنين وأدى إلى مقتل عسكريين كبار.

ومن الممكن أن يتسبب اتساع الصراع في الشرق الأوسط ليشمل المزيد من الدول المنتجة للنفط في تعطل الإمدادات.

وإيران هي ثالث أكبر منتج في منظمة أوبك.

وعلى صعيد آخر، تسبب أقوى زلزال تشهده تايوان منذ 25 عاما على الأقل في قيام فورموزا للبتروكيماويات بوقف العمليات في مصفاة تابعة لها، لكن تم استئناف العمل في وقت لاحق.

ومن المقرر أن تصدر إدارة معلومات الطاقة الأميركية بيانات مخزون النفط في وقت لاحق اليوم الأربعاء.

وقال متعاملون أمس إن بيانات معهد البترول الأميركي أظهرت انخفاض مخزونات الخام بمقدار 2.3 مليون برميل الأسبوع الماضي.