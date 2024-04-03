وقالت لونيت في بيان إن عملية الاستحواذ تمت من جانب أحد صناديقها، وأن التنفيذ تم من خلال شراء حصة 100 بالمئة في شركة ذات أغراض خاصة مملوكة بشكل مشترك لصناديق تديرها شركتا بلاك روك وكيه.كيه.آر.

ولم يتم الكشف عن شروط ولا قيمة الصفقة.

وتم إنشاء أدكوب في عام 2019 لتأجير حصص ملكية أدنوك في 22 خط أنابيب لنقل النفط الخام والمكثفات عبر امتيازات أدنوك لمدة 23 عاما.

أما شركة لونيت للاستثمارات البديلة التي تتخذ من العاصمة الإماراتية أبوظبي مقراً لها، فتدير أصولاً قيمتها 50 مليارات دولار، ما يجعلها إحدى أكبر الشركات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وتركز "لونيت"، التي تعود ملكيتها لشركة "شيميرا للاستثمار، على الأسواق الخاصة وتهدف إلى تحقيق أفضل العائدات المعدلة حسب المخاطر لعملائها، إذ تم هيكلتها بطريقة تمكّنها من توفير حلول استثمارية متعددة الأصول في الأسواق العامة والخاصة للمستثمرين من المؤسسات وصناديق التقاعد والشركات العائلية وغيرها من الشركات الاستثمارية.