وكشف النادي إنه علم بقيام كروس بشراء أكثر من 17 ألف سهم في أياكس قبل أسبوع من تعيينه في الثاني من أغسطس 2023 وقال في بيان "طلب مجلس الإشراف مشورة قانونية خارجية، مما يشير إلى أنه من المحتمل أن يكون متورطا في عملية تداول داخلي. التداول من الداخل جريمة جنائية".

ووصفت رابطة مشجعي النادي هذه الأخبار بأنها "قنبلة" للجماهير التي تعاني بالفعل من النتائج الفنية لفريقها.

وقالت الرابطة في تدوينة "البؤس في أياكس مستمر ولا يمكن إيقافه. من المستحيل فهم ما يحصل".

واعترف كروس نفسه بأن ما قام به "لم يكن القرار الأكثر حكمة"، لكنه قال إنه كان ينوي إرسال "إشارة إيجابية لبث الثقة في النادي".

واشار إنه لن يقبل القرار وأعرب عن أسفه للضرر الذي ألحقه بالنادي.

وتأتي التطورات الأخيرة لتزيد الأمور سوءا داخل اروقة النادي الذي يعاني من أسوأ بداية على الإطلاق في الدوري الهولندي الممتاز، ما أثار إحباط أنصاره ودفعهم إلى القيام بأعمال عنف.

ويحتل أياكس المركز الخامس متخلفا بفارق شاسع عن غريمه التقليدي إيندهوفن بلغ 28 نقطة وبالتالي يتعين على النادي الحائز على كأس أوروبا اربع مرات، بذل جهود مضاعفة لكي يشارك في المسابقات القارية الموسم المقبل.