وكان مؤشر ستوكس 600 الأوروبي مستقرا بحلول الساعة 0715 بتوقيت غرينتش.

وبعد تقرير التضخم في ألمانيا، أكبر اقتصاد في المنطقة، والذي جاء أقل من المتوقع أمس الثلاثاء، سينصب التركيز على تقرير التضخم في منطقة اليورو لشهر مارس المقرر صدوره في الساعة 0900 بتوقيت غرينتش.

وباستثناء المكونات المتقلبة، من المتوقع أن ترتفع أسعار المستهلكين ثلاثة بالمئة في مارس، متراجعة من ارتفاع بلغ 3.1 بالمئة في الشهر السابق.

وارتفع قطاع التكنولوجيا بنسبة 0.3 بالمئة وسط تداولات متقلبة. وأثار الزلزال القوي الذي ضرب تايوان مخاوف بشأن الاضطرابات المحتملة في صناعة الرقائق الحيوية والتي قادت الكثير من الارتفاع العالمي في الربع الأخير.

ومن بين الأسهم الفردية، انخفضت اسهم شركة ماير برجر لتصنيع الألواح الشمسية 31.9 بالمئة بعدما قالت إنها أكملت بنجاح زيادة رأس المال من خلال إصدار حقوق اكتتاب في أسهم إضافية، مما أدى إلى تحقيق عائدات إجمالية قدرها 206.75 مليون فرنك سويسري (حوالي 227.7 مليون دولار).