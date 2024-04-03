وأضاف جاين، في إحدى الفعاليات الصناعية، أن أي زيادة في الأسعار ستسبب قلقا وانزعاجا لبلاده كدولة مستهلكة في إشارة إلى "العلاوة الجيوسياسية" في أسعار النفط الخام.

وتابع جاين، ردا على سؤال عما إذا كانت هناك حاجة لزيادة أسعار الوقود بالتجزئة، إنه إذا استمر ارتفاع أسعار النفط لمدة شهر إضافي فإن شركات تسويق النفط ستتخذ قرارا مناسبا.

وارتفعت أسعار النفط لأعلى مستوى منذ أكتوبر الماضي، وسط توقعات بتراجع الإمدادات بفعل تخفيضات إنتاج أوبك بلس وهجمات على مصاف روسية، واقترب خام برنت من اختراق مستويات الـ 90 دولارا للبرميل.

وانخفضت مخزونات النفط الخام الأميركية 2.3 مليون برميل الأسبوع الماضي، وهو ما يتجاوز توقعات المحللين في استطلاع أجرته رويترز بانخفاض قدره 1.5 مليون برميل. ومن المقرر صدور بيانات الحكومة الأميركية في وقت لاحق الأربعاء.

وقالت خمسة مصادر في أوبك+ لرويترز إن من غير المرجح أن توصي لجنة وزارية تابعة للتكتل بأي تغييرات في سياسة إنتاج النفط في اجتماعها اليوم الأربعاء.