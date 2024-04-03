وتراجعت أسهم شركات التكنولوجيا مقتفية أثر نظيراتها في الولايات المتحدة، ولم يكن للزلزال القوي الذي هز تايوان سوى تأثير محدود على أسهم الرقائق اليابانية.

وأغلق المؤشر نيكي منخفضا 0.97 بالمئة إلى 39451.85 نقطة بعد أن تراجع في وقت سابق من الجلسة إلى أدنى مستوى له منذ 18 مارس عند 39217.04 نقطة.

وخسر سهم فاست ريتيلنج ذو الوزن الثقيل في المؤشر بفارق كبير عن الأسهم المؤثرة الأخرى 3.34 بالمئة ليصبح المساهم الأكبر في تراجع نيكي، إذ ساهم بنحو 154 نقطة من إجمالي انخفاض المؤشر البالغ 387 نقطة.

وهبط السهم من مستوى مرتفع غير مسبوق بلغه في وقت سابق من الأسبوع بعد أن أعلنت الشركة في وقت متأخر من أمس الثلاثاء عن أول انخفاض ربع سنوي في مبيعات منافذ يونيكلو المحلية.

وانخفضت أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى مثل شركة أدفانتيست لصناعة معدات اختبار الرقائق التي تراجع سهمها 2.14 بالمئة، بينما خسر سهم شركة نينتندو أكثر من 4.0 بالمئة. وانخفض سهم سوفت بنك غروب 1.24 بالمئة.

وقفزت عوائد سندات الخزانة الأميركية طويلة الأجل الليلة الماضية إلى أعلى مستوى منذ نوفمبر تشرين الثاني بأكثر من 4.4 بالمئة.

ويتأثر أداء أسهم شركات التكنولوجيا سلبا بارتفاع أسعار الفائدة.

وانخفض المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.29 بالمئة.

وبلغ مؤشر الأسهم اليابانية أعلى مستوى له على الإطلاق عند 41087.75 نقطة يوم 22 مارس بعد أن رفع بنك اليابان أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ عام 2007 وحافظ على موقف يميل إلى مزيد من التشديد.