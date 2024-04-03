ووفقا لمنصة "داري" التابعة لدائرة البلديات والنقل في أبوظبي، سجلت إمارة أبوظبي خلال الشهور الثلاثة الأولى من عام 2024 نحو 2208 رهون عقارية بقيمة تبلغ 6.3 مليار درهم.

وبهذا تكون قيمة التصرفات العقارية في إمارة أبوظبي خلال الربع الأول من العام الحالي قد بلغت نحو 15.9 مليار درهم (4.3 مليار دولار)، عبر تنفيذ 5127 معاملة بيع ورهونات على الوحدات العقارية بمختلف أنواعها.

ونوهت المنصة إلى أكبر المعاملات العقارية لأبوظبي حسب القيمة خلال الأسبوع الماضي، حيث تصدرت جزيرة السعديات وجزيرة ياس قائمة أكبر المعاملات لمشاريع "الدار العقارية" بمختلف وحداتها، وبلغ مجموع قيمة المعاملات في جزيرة ياس 23.5 مليون درهم، فيما بلغت في جزيرة السعديات نحو 14.3 مليون درهم.

وتحرص إمارة أبوظبي على دعم نمو القطاع العقاري وتعزيز مساهمته في جهود التنويع الاقتصادي والتنمية المستدامة في الإمارة، كما تواصل الجهات المعنية في طرح مبادرات وحوافز ترسخ دور هذا القطاع الحيوي وتعزز من المناخ الاستثماري في أبوظبي.

وتهدف منصة "داري"، إلى تشكيل نقلة نوعية في المشهد الرقمي للقطاع العقاري، بما يتماشى مع رؤية دولة الإمارات في تعزيز النمو والمنافسة والنجاح المستمر على المدى الطويل.