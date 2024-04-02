ووفق بيان صحفي صادر عن مطارات دبي الثلاثاء، فمن المتوقع أن تصل متوسط حركة المرور اليومية خلال هذه الفترة إلى 258 ألف مسافر، بينما سيكون يوم السبت 13 أبريل هو اليوم الأكثر ازدحاماً، حيث سيرتفع إجمالي عدد الضيوف المسافرين إلى 292 ألف مسافر.

واستعداداً لموسم الذروة، كشفت مطارات دبي عن جاهزية مطار دبي الدولي "DXB"، للتعامل مع الطفرة المتوقعة خلال فترة العطلة من خلال العمل على قدم وساق لتوفير تجربة سفر سلسة لجميع الضيوف، جنباً إلى جنب مع شركات الطيران وشركاء الخدمات والتجار، ملتزمة بضمان تجربة لا تُنسى لجميع الضيوف.

ووجه مطار دبي الدولي "DXB" للمسافرين مجموعة من النصائح لاتباعها لضمان تجربة سفر سلسة ومريحة لجميع المسافرين، وأبرزها، أنه يمكن للمسافرين على متن طيران الإماراتية الاستفادة من خدمة إنهاء إجراءات السفر من المنزل، أو خيار الخدمة الذاتية، أو خدمات الأونلاين، أو أحد مراكز المدينة، وعلى المسافرين على متن فلاي دبي الوصول قبل 4 ساعات على الأقل من موعد مغادرة رحلتهم.

ووجهت الضيوف المسافرين على متن شركات الطيران الأخرى الوصول إلى مطار دبي الدولي قبل 3 ساعات على الأقل من الموعد المحدد لرحلاتهم.. كما يُنصح باستخدام خدمة تسجيل الوصول عبر الإنترنت، إذا أمكن، توفيراً للوقت.

وأشارت إلى أن للعائلات مع الأطفال الذين تزيد أعمارهم على 12 عاماً استخدام البوابات الذكية لتسريع إجراءات مراقبة جوازات السفر.

كما لفتت مطارات دبي إلى أنه على المسافرين الاطلاع على آخر التحديثات حول لوائح السفر للوجهة التي يسافرون إليها، والتأكد من كافة الوثائق اللازمة للسفر قبل الوصول إلى المطار.

وأفادت بأن التحقق من أوزان الأمتعة في المنزل وجمع المستندات بشكل مسبق والاستعداد لعمليات التفتيش الأمنية يساهم في تخفيف التوتر وتجنب التأخير.

وأكدت وجوب حمل البطاريات الاحتياطية والشواحن المتنقلة "باور بانك" بشكل صحيح ووضعها ضمن الحقائب المحمولة باليد فقط.

ونصحت بتوديع المسافرين في المنزل، حيث لا يُسمح إلا للمسافرين بالدخول إلى مباني المطار خلال فترات الذروة.

كما نصحت باستخدام المترو للوصول من وإلى مباني المسافرين 1 و3 لتفادي الازدحام على الطرقات، مشيرة إلى أن دخول ساحة المركبات في منطقة الوصول في كل من مباني المسافرين 1 و3 يقتصر على وسائل النقل العام ومركبات المطار الأخرى المصرح بها فقط، لذا يُنصح أفراد العائلة والأصدقاء باستخدام مواقف السيارات المخصصة في المطار أو خدمة صف السيارات لاستقبال المسافرين بكل راحة وسهولة.