وتعد نتيجة المسح من بين العوامل التي سيفحصها بنك اليابان في اجتماعه القادم يومي 25 و26 أبريل، عندما يصدر توقعات فصلية جديدة للنمو والتضخم.

وستجذب توقعات شهر أبريل انتباه السوق بحثًا عن أي أدلة حول مدى قدرة بنك اليابان على رفع أسعار الفائدة مرة أخرى، بعد خروجه من برنامج التحفيز الضخم الشهر الماضي.

وأظهر المسح أيضاً أن الشركات الكبرى تخطط لزيادة إنفاقها الرأسمالي 4 بالمئة في السنة المالية التي تبدأ في أبريل، بعد زيادة بنسبة 11.5 بالمئة في العام السابق.

وارتفع مؤشر ثقة الشركات غير الصناعية الكبرى في اليابان خلال الربع الأول من العام الحالي إلى 34 نقطة، وهو أعلى مستوى له منذ 1991، حسب المسح رُبع السنوي للبنك المركزي المعروف باسم مسح "تانكان".

في الوقت نفسه تراجع مؤشر شركات التصنيع الكبرى من 13 نقطة خلال الربع الأخير من العام الماضي إلى 11 نقطة خلال الربع الأول من العام الحالي. ويُذكر أن قراءة المؤشر تشير إلى أن عدد الشركات المتفائلة في القطاع يفوق عدد الشركات المتشائمة.

من ناحية أخرى، أظهر مؤشر تانكان أن مؤشر المعنويات الرئيسي لكبار المصنعين انخفض إلى +11 في مارس من +13 في ديسمبر، حيث أضرت اضطرابات الإنتاج في بعض مصانع مجموعة تويوتا موتور بالثقة بين صانعي السيارات وقطع غيار السيارات والصلب. متوافقا مع متوسط توقعات السوق لقراءة +10.

وقال مسؤول في بنك اليابان في مؤتمر صحفي إن المعنويات تحسنت لدى تجار التجزئة ومطوري العقارات وشركات البناء وخدمات النقل بسبب زيادة السياحة الداخلية وتعزيز أرباح الشركات من ارتفاع الأسعار.

الاقتصاد الهش ومخاوف الين

أظهر المسح أن الشركات الكبرى تتوقع زيادة الإنفاق الرأسمالي بنسبة 4.0 بالمئة في السنة المالية التي تبدأ في أبريل، بعد زيادة بنسبة 11.5 بالمئة في العام السابق.

ويقول محللون إن مؤشرًا يقيس ضيق سوق العمل أظهر أن الشركات من جميع الأحجام تواجه نقصًا في العمالة، مما يزيد من احتمالات توسيع نطاق زيادات الأجور.

وأظهر تانكان أن الشركات تتوقع أيضًا أن يظل التضخم أعلى من هدف بنك اليابان المركزي البالغ 2 بالمئة خلال سنة وثلاث وخمس سنوات.

وقال أتسوشي تاكيدا، كبير الاقتصاديين في معهد إيتوتشو للأبحاث الاقتصادية، إن "مؤشر التوظيف يسلط الضوء على سوق العمل الضيق وأن توقعات التضخم في الشركات لا تزال مرتفعة".

وقال: "يجب أن يكون بنك اليابان قادرا على رفع أسعار الفائدة مرة أخرى هذا العام، وربما مرتين". ومع ذلك، هناك شكوك بشأن التوقعات.

ويتوقع كل من كبار المصنعين وغير المصنعين أن تتفاقم الظروف قبل ثلاثة أشهر، وفقا للمسح.

وقال مسؤول بنك اليابان إن بعض الشركات تشعر بالقلق إزاء عدم اليقين الاقتصادي العالمي واحتمالات ارتفاع تكاليف العمالة بسبب ضيق سوق العمل.

وأظهر تانكان أن معنويات الشركات الصغيرة تدهورت في الربع الأول لكل من المصنعين وغير المصنعين، حيث أثر نقص العمالة وارتفاع التكاليف على أعمالهم.

وقالت وكالة موديز أناليتيكس في مذكرة بحثية إن "اقتصاد اليابان يبدو هشاً" مع معاناة الشركات المصنعة.

"نتوقع أن تتحسن الأمور في الأشهر المقبلة، لكن ضعف الطلب العالمي على السلع اليابانية والانتعاش الهش في الصين سيبقيان حدا للنمو على المدى القريب. ويظل ضعف الين أيضا مصدر قلق للمنتجين الصغار ومتوسطي الحجم الذين يعتمدون على الواردات"، بحسب موديز.

توسع الاقتصاد الياباني بمعدل سنوي بلغ 0.4 بالمئة في الربع الأخير من العام الماضي، الأمر الذي أدى بالكاد إلى تجنب الركود الفني حيث عوض الإنفاق الرأسمالي القوي نقاط الضعف في الاستهلاك.

ويتوقع المحللون أن ينمو الاقتصاد بالكاد في الربع الأول حيث أضر ارتفاع تكاليف المعيشة بالاستهلاك، كما أثرت اضطرابات الإنتاج في بعض مصانع السيارات على الإنتاج الصناعي.

تعد معنويات الأعمال وشهية الإنفاق لدى الشركات أمرًا أساسيًا لمعرفة ما إذا كان الاقتصاد الياباني قادرًا على الحفاظ على انتعاش معتدل والسماح للبنك المركزي برفع أسعار الفائدة مرة أخرى.

على الرغم من قرار بنك اليابان بإنهاء أسعار الفائدة السلبية الشهر الماضي، فإن التوقعات بأن أي زيادات أخرى لأسعار الفائدة من قبل بنك اليابان ستكون بطيئة في المستقبل مما زاد من الضغوط على الين ودفعته لفترة وجيزة إلى أدنى مستوى له منذ 34 عامًا مقابل الدولار.