ويُعَد هذا الالتزام امتدادًا لنهج أفضل الممارسات الذي تنتهجه الشركة في سياق ممارسات الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، كما يأتي داعماً لأهداف الاستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وكانت الإمارات أول دولة في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي تتعهد بتحقيق صافي انبعاثات صفري، وقد أطلقت مساراً وطنياً لتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050، واضعةً استراتيجية واضحة المعالم لتحقيق هدفها.

وفي سبيل تحقيق صافي انبعاثات صفري عبر عملياتها وأنشطتها، وضعت بروج أهدافاً مرحليةً تتمثل في خفض كثافة انبعاثات غازات الدفيئة بنسبة 25 بالمئة والحد من كثافة الطاقة بنسبة 30 بالمئة بحلول عام 2030، وستواصل برنامجها لرفع كفاءة استخدام الطاقة. وستسعى الشركة أيضًا إلى الاستعانة بحلول التكنولوجيا الجديدة ووسائل إزالة الكربون ضمن مجالات رئيسية، من بينها توفير الطاقة الكهربائية والتقاط الكربون.

وفي هذه المناسبة، قال هزيم السويدي، الرئيس التنفيذي لشركة بروج: "كشركة صناعية كبرى رائدة في دولة الإمارات تتمتع بحضور دولي قوي، تلتزم بروج بتطوير حلول مبتكرة تدعم مسار تعزيز الاستدامة ومواجهة التحديات. وهي تقدم محفظة فريدة ومتنوعة تضم العديد من المنتجات والحلول التي يجري استخدامها على نحوٍ متزايد في تلبية احتياجات العديد من القطاعات الرئيسية، بما في ذلك البنية التحتية للطاقة المتجددة والنقل المستدام والزراعة والتغليف المطور، كما أنها تُحرز تقدماً نوعياً وواسع النطاق في رفد منظومة الاقتصاد الدائري. واستلهامًا من طموحات دولة الإمارات العربية المتحدة في العمل المناخي، تسعى بروج بخطوات ثابتة إلى تحقيق هدفها المتمثّل في تحقيق صافي الانبعاثات الصفري عبر عملياتها وأنشطتها ضمن إطار زمني متسارع ينتهي في عام 2045. وتُعَد هذه الخطوة دفعة كبيرة إلى الأمام ضمن رحلتنا نحو الاستدامة، مدعومةً بإطار حوكمتنا المؤسسي القوي، والذي يتضمن قياس أفضل الممارسات والإفصاح."

وانسجاماً مع طموحات شركة "بروج"، فإن النطاق 1 من الانبعاثات يشمل انبعاثات غازات الدفيئة الناتجة عن تصنيع البولي إيثيلين والبولي بروبيلين عالي الجودة ومعالجتهما. في حين تشمل انبعاثات شركة "بروج" ضمن النطاق 2 استهلاك الطاقة أثناء عمليات الإنتاج، مثل الكهرباء والتدفئة والتبريد.

وقامت بروج بتحديد أهداف مرحلية لتحقيق طموحاتها بحلول عام 2030، وستواصل السعي نحو تحقيق كفاءة استخدام الموارد بالتوازي مع إزالة انبعاثات الكربون من عملياتها. وبفضل مبادرات توفير الطاقة الفعّالة، نجحت الشركة في تحقيق مستهدفاتها في خفض الانبعاثات قبل سبع سنوات من حلول الموعد النهائي المحدد – حيث حددت بروج هدفها لعام 2030 بخفض كثافة انبعاثاتها بنسبة 25 بالمئة وفي عام 2023 قامت الشركة بخفض كثافة الانبعاثات بنسبة 30 بالمئة مقارنةً بخط الأساس لعام 2018.