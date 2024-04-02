ووفق بيان لبورصة الكويت، فإن "بيتك البحرين" يُعد إحدى رخصتين مصرفيتين تملكهما مجموعة بيتك حالياً في مملكة البحرين.

وكشف "بيتك" أنه جاري استكمال إجراءات عملية الاستحواذ بعد الحصول على الموافقات الرقابية اللازمة، منوهة بأنه سيتم الإفصاح عن الأثر المالي في حينه.

وكان "بيتك" قد تلقى في نوفمبر الماضي خطاب إبداء رغبة غير ملزم من بنك السلام بالتحالف مع مستثمر آخر؛ للقيام بالدراسات الواجبة والعناية اللازمة للاستحواذ على كامل حصة المجموعة في بيت التمويل الكويتي – البحرين.

من جانبه، أكد بنك السلام البحريني أنه لن تتأثر أي من الخدمات المصرفية لجميع الزيائن وأنها ستستمر كالمعتاد فيما سيعمل كل من بنك السلام وبيت التمويل الكويتي - البحرين على إبقاء الزبائن على علم بتفاصيل عملية الاستحواذ.

كما أشار إلى أن علاقات الزبائن والعمليات المصرفية والخدمات المقدمة في الفروع وجميع الخدمات المصرفية الأخرى ستظل تعمل بكل كفاءتها بشكل طبيعي وأنه سيتم إصدار المزيد من الأخبار والافصاحات حول عملية الاستحواذ بشكل دوري.