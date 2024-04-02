وأنهى المؤشر "نيكي" اليوم مرتفعا 0.1 بالمئة عند 39,838.91 بالمئة.

وأغلق المؤشر "توبكس" الأوسع نطاقا منخفضا 0.25 بالمئة عند 2,714.45 نقطة.

وصعد المؤشر نحو 19 بالمئة هذا العام، متجاوزا مستوى 40 ألف نقطة إلى مستويات قياسية الشهر الماضي، إلا أن عمليات جني الأرباح دفعت به إلى أدنى مستوى في أسبوعين، الاثنين.

وتمكن سهم "فاست ريتيلينج" مالكة العلامة التجارية "يونيكلو" من التمسك بارتفاع بـ0.1 بالمئة، بينما فقد سهم "تويوتا موتور" مكاسب مبكرة ليغلق منخفضا 0.2 بالمئة.

أما سهم "طوكيو إلكترون" عملاقة معدات تصنيع الرقائق فقد حافظ على المكاسب وصعد 3.4 بالمئة.

وتلقت الأسهم المرتبطة بالتكنولوجيا دفعة قوية من نظيراتها الأميركية، مع استمرار جنون الذكاء الاصطناعي في تعزيز مؤشر قطاع أشباه الموصلات الأميركي.

وارتفع سهم صانعة معدات اختبار الرقائق "ليزرتك" 1.9 بالمئة، وسجل سهم "سومكو" منتجة السيليكون الذي يستخدمه مصنعو أشباه الموصلات أفضل أداء وارتفع 4.4 بالمئة.

وإلى جانب جني الأرباح، أدى استمرار مخاطر تدخل السلطات لحماية العملة اليابانية في الحد من المكاسب، مع استمرار تداول الين بالقرب من 151.72 للدولار.

وقال وزير المالية الياباني، شونيشي سوزوكي، الثلاثاء، إنه لا يستبعد أي خيارات للرد على تحركات العملة غير المنضبطة.