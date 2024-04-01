ويقلل انخفاض أسعار الفائدة من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب.

وبحلول الساعة 1224 بتوقيت غرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 2244.89 دولار للأونصة، بعد أن بلغ مستوى مرتفعا غير مسبوق عند 2262.19 دولار للأونصة في وقت سابق من الجلسة. وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 1.2 بالمئة إلى 2265.60 دولار للأونصة.

وقال جيوفاني ستونوفو المحلل في يو.بي.إس "قراءة التضخم في الولايات المتحدة التي جاءت أقل قليلا من المتوقع يوم الجمعة الماضي تدعم توقعات خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي لسعر الفائدة في منتصف العام".

وأظهرت بيانات الجمعة أن الأسعار الأميركية كانت معتدلة في فبراير، مما يبقي على احتمالات خفض المجلس لأسعار الفائدة في يونيو. وقال رئيس المجلس جيروم باول إن بيانات التضخم لفبراير "أقرب لما نريد رؤيته".

وزاد الذهب بأكثر من ثمانية بالمئة منذ بداية العام بدعم تنامي توقعات خفض أسعار الفائدة والطلب على الملاذ الآمن ومشتريات بنوك مركزية وسط توتر جيوسياسي.

وسجلت أسعار الذهب مستويات مرتفعة غير مسبوقة عند تقييمها بعملات أخرى منها اليورو واليوان والين والروبية الهندية والجنيه الإسترليني.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى،هبطت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 25.06 دولار للأونصة، ونزل البلاتين 0.8 بالمئة إلى 900.74 دولار للأونصة، وتراجع البلاديوم واحدا بالمئة إلى 1004.69 دولار.