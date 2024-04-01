وقال محللون إن معدل التضخم القريب من 70 بالمئة، وتباطؤ النمو الاقتصادي، وحملة التشديد النقدي القوية التي أدت إلى رفع تكاليف الاقتراض، أضرت بنتائج حزب العدالة والتنمية، الأحد.

وصعد المؤشر "بي.آي.إس.تي 100" القياسي بأكثر من واحد بالمئة عند بدء التداولات، وارتفع مؤشر أسهم البنوك 1.7 بالمئة.

وفي الساعة 9:30 بتوقيت غرينتش، تراجع المؤشر الرئيسي بنسبة 1.70 بالمئة.

ولامست الليرة لفترة وجيزة مستوى 33 مقابل الدولار في تعاملات الليلة الماضية وسط سيولة ضعيفة للغاية، عقب نتائج الانتخابات.

وفي الساعة 9:30 بتوقيت غرينتش، وصل السعر إلى 32.44 وهو ما يقل قليلا عن مستوى إغلاق الجمعة.

والعديد من الأسواق المالية العالمية مغلقة الاثنين بمناسبة عطلات عيد القيامة.

وانخفضت عقود مبادلة مخاطر الائتمان لأجل خمس سنوات في تركيا، وهي مقياس لمخاطر الاستثمار، كما هبطت عوائد السندات قليلا.

وتمثل النتائج على مستوى البلاد أكبر ضربة انتخابية لأردوغان وحزبه منذ أكثر من عقدين في السلطة.