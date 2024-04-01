وقال الزيودي، خلال زيارته المقر الرئيسي لمصرف التنمية الدولي العراقي في دبي :"إن هناك حرصاً متبادلاً على تنمية العلاقات الاقتصادية بما يخدم المصالح المشتركة، ويوفر المزيد من الفرص لمجتمعي الأعمال والقطاع الخاص في كل من الإمارات والعراق، وهو ما انعكس بشكل إيجابي في بيانات التجارة البينية غير النفطية والتدفقات الاستثمارية المتبادلة".

واستعرض الجانبان خلال الزيارة الملفات ذات الاهتمام المشترك، والدور الحيوي الذي يقوم به " المصرف العراقي" في تعزيز الروابط التجارية والاستثمارية بين الإمارات والعراق، ومسارات التعاون لزيادة فرص الشراكات الواعدة بين مجتمعي الأعمال في الدولتين الشقيقتين، والسعي لتطوير سبل التعاون الاستراتيجي لتعزيز التجارة والاستثمار في القطاعات ذات الأولوية.

واطلع الزيودي على خطط المصرف، وما حققه فرعه في دبي خلال عام ونصف العام على تأسيسه، حيث نجح في إدارة نحو 10 بالمئة، من حجم التبادل التجاري بين الدولتين، والذي تجاوز 27 مليار دولار سنوياً.