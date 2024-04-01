وستوفر المرحلة الأولى من المشروع 4,149 وحدة سكنية تستوعب أكثر من 17 ألف نسمة تمتد على مساحة 2.5 مليون متر مربع، حيث يتميز مشروع "المنار" بموقعه الإستراتيجي والحيوي عند البوابة الغربية لمكة المكرمة، ويقع بين الطريقين السريعين القديم والجديد اللذين يربطان مكة المكرمة بمدينة بجدة.

ويبعد "المنار" مسافة 20 دقيقة فقط من المسجد الحرام، فيما يبعد أقل من ساعة من مطار الملك عبدالعزيز في جدة، ويُقدم "أسلوب حياةٍ عصريٍ متكامل.

وستضمّ المرحلة الأولى من المشروع مجموعة واسعة من الوحدات السكنية المتنوعة، بالإضافة إلى العديد من المرافق والخدمات التي تلبي احتياجات جميع أفراد العائلة، مع مركز تجاري إقليمي ضخم و 8 مراكز تجارية للأحياء، ومجمع أعمال متكامل.

وتم تصميم مجتمع "المنار" ليكون صديقاً للبيئة، من خلال تطبيق مفاهيم الاستدامة والحفاظ على جمال الطبيعة ودمج المساحات الخضراء والتي تغطي 12 بالمئة من إجمالي مساحة المشروع، لإيجاد مناطق مفتوحة للسكان والزوار للاسترخاء، كما يراعي التصميم سهولة الوصول إلى المرافق المختلفة والمنتشرة في جميع أنحاء المجتمع من خلال توفير ممرات مظللة رئيسية وثانوية.

وسيحافظ مشروع "المنار" على الخصائص الطبيعية القائمة للموقع وتأهيلها، حيث ستمتد الأودية عبر أحياء المشروع لتسهم في إيجاد بنية تحتية خضراء مرنة تتماشى مع النظم البيئية المحلية، مما يدعم الحفاظ على النباتات والحيوانات المحلية داخل هذه الممرات الخضراء، إلى جانب تطبيق مفاهيم الاستدامة، حيث ستتميز المنازل في مشروع "المنار" بتقنيات رائدة في مجال ترشيد الطاقة وأساليب العزل الحراري وسخانات المياه وأنظمة تكييف الهواء عالية الكفاءة، إلى جانب منافذ لشحن المركبات الكهربائية.