وخلال الشهر ذاته استوردت اليابان حوالي 71 مليون برميل نفط، كانت حصة النفط العربي فيها 96.7 في المائة أو 68.74 مليون برميل، مصدرها الإمارات والسعودية، والكويت، وقطر، وعُمان.

وكانت واردات اليابان النفطية من الإمارات في يناير قد بلغت 31.58 مليون برميل، شكّلت 41.9 بالمئة من إجمالي واردات اليابان في شهر يناير.

وخلال يناير، استوردت اليابان نحو 75.43 مليون برميل نفط كانت حصة النفط العربي فيها 92.8 بالمئة أو 69.97 مليون برميل، مصدرها خمس دول عربية، إضافة إلى الإمارات، وهي: السعودية، الكويت، قطر، عُمان، والبحرين.

يذكر أن اعتماد اليابان على النفط الخام القادم من الشرق الأوسط زاد نقطة مئوية ليصل إلى 95.1 في المائة خلال 2023، حسب بيانات وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية.

وإجمالاً، استوردت اليابان 2.5 مليون برميل يومياً، بانخفاض 7 في المائة عن 2022، مع ارتفاع حصة السعودية والإمارات إلى 40.4 بالمئة و39 بالمئة، من 38.1 بالمئة و37.9 بالمئة، على الترتيب.