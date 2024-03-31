وقالت الوزارة في بيان إن المشروع يهدف لتزويد محطات الكهرباء بالغاز.

وقال وزير النفط العراقي، حيان عبد الغني إن الوزارة تهدف من خلال المذكرة والعقود الملحقة بها إلى تنفيذ الخطة المعجلة لاستثمار ومعالجة كميات الغاز من الحقول النفطية، بفضل التكنولوجيا التي تمتلكها هذه الشركات.

وأشار إلى توقيع مذكرة أخرى من قبل شركة سيمنز مع وزارة الكهرباء دعما لقطاع الطاقة.

وكان العراق قد وقع اتفاقية مع شركة "سيمنس إنرجي" الألمانية، خلال مارس الجاري لتحويل الغاز المحروق في إطار عملية إنتاج النفط إلى وقود لتوليد الكهرباء.

ويغطي الاتفاق نحو 240 مليون قدم مكعبة قياسية من الغاز خلال عام واحد.

وأضاف البيان أن الاتفاق يعد جزءا من حملة أوسع في العراق لالتقاط واستخدام الغاز الذي يُحرق خلال استخراج النفط.

وقال وزير الكهرباء العراقي، زياد علي فاضل آنذاك إن الاتفاق يتيح الاستفادة من الغاز المنتج في إنشاء ‏محطة كهربائية بطاقة 2000 ميغاواط، لتعزيز قدرات الشبكة الكهربائية وضمان ‏استقرار ساعات التجهيز.