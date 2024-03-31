ويعد هذا الرقم هو الأعلى في تاريخ السعودية فيما يتعلق بإنفاق الزوار القادمين من الخارج، ويمثل هذا الإنفاق نسبة نمو قدرها 42.8 بالمئة مقارنة بعام 2022.

وتصدرت السعودية قائمة الأمم المتحدة للسياحة في نسبة نمو عدد السياح الدوليين في عام 2023 مقارنة بالعام 2019 للدول الكبرى سياحياً، محققةً ارتفاعاً بنسبة 56 بالمئة في عدد السياح الوافدين في العام 2023، مقارنة بعام 2019، وذلك وفقاً لتقرير الباروميتر الصادر من الأمم المتحدة للسياحة في شهر يناير 2024.

كما حظيت المملكة في وقت سابق بإشادات دولية واسعة من قبل منظمة السياحة العالمية "UN Tourism" والمجلس العالمي للسفر والسياحة " WTTC" نظيرًا لوصول المملكة إلى أكثر من 100 مليون سائح من الداخل والخارج خلال العام 2023، حيث أثنت المنظمتان على الجهود الكبيرة التي يشهدها قطاع السياحة في المملكة.

وفي سبتمبر 2023، قال وزير السياحة السعودي، أحمد الخطيب، في مقابلة مع بلومبرغ، إن المملكة تستهدف جذب 70 مليون سائح أجنبي سنويا بحلول عام 2030، ارتفاعا من الهدف السابق البالغ 50 مليون زائر.