وفي مراسم أقيمت في مقر الشركة الرئيسي بالدوحة، وقعت قطر للطاقة عقودا لاستئجار 6 سفن من شركة "سي.إم.إي.إس" الصينية لشحن الغاز الطبيعي المسال وستة سفن من "شاندونغ" للطاقة البحرية وثلاث سفن من "إم.آي.إس.سي برهاد" وأربع سفن من "كاواساكي كيسن كايشا" و"هيونداي جلوفيس".

وكانت قطر للطاقة قد تعاقدت في السابق على بناء 77 سفينة في أحواض بناء سفن كورية وصينية في المراحل الأولى من برنامج لشراء ناقلات للغاز الطبيعي المسال.

ومن شأن توسعة حقل الشمال التابع لشركة قطر للطاقة أن تعزز مكانتها كأكبر مصدري الغاز الطبيعي المسال في العالم.

ويتضمن المشروع ثمانية خطوط للغاز الطبيعي المسال من شأنها زيادة قدرة قطر على تسييل الغاز من 77 مليون طن سنويا إلى 142 مليون طن سنويا بحلول عام 2030، أي بزيادة بنسبة 85 بالمئة في الإنتاج.

ووقعت قطر للطاقة المملوكة للدولة بالفعل سلسلة من اتفاقيات التوريد مع شركاء أوروبيين وآسيويين في مشروعها الضخم لتوسعة حقل الشمال.

وقد دفعت أنشطة التنقيب غربي حقل الشمال الشركة إلى اتخاذ قرار التوسع بشكل أكبر.