وقال السيد القصير وزير الزراعة المصري في بيان، السبت، إن هذه الطفرة في مجال الصادرات الزراعية جاءت بعد أن ‏نجحت مصر في فتح 95 سوقا خلال العشر سنوات الماضية وتصدير أكثر من 400 ‏سلعة زراعية لـ 160دولة.

وأشار القصير إلى أن التصدير يعتبر من أهم مصادر العملات الأجنبية، حيث بلغ إجمالي الصادرات من الإنتاج الزراعي الطازج والمُصنع العام الماضي حوالي 9 ملايين دولار.

وأضاف وزير الزراعة المصري أن ما يتم تصديره هو الفائض عن احتياج السوق المحلي، والسلع والمنتجات التي يكون للدولة المصرية فيها ميزة تنافسية مثل الموالح وغيرها من المنتجات.

وقال إن التصدير يستهدف زيادة العائد الاقتصادي ودعم المزارع والمُنتج المصري وذلك عن طريق إيجاد آلية لتسويق الفائض من الإنتاج للحفاظ على توازن الأسعار وتحقيق قدر من العائد يحقق للمزارع المصري ربحية مناسبة تضمن له الاستدامة.