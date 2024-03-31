وبحسب بيان الشركة للسوق السعودي "تداول"، الأحد، فإن الاتفاقية تأتي ضمن مشروع "نوكوس 2" لطاقة الرياح وتخزين الطاقة بالبطاريات في أوزبكستان، بقدرة 200 ميغاواط.

وتبلغ قيمة العقد 985.13 مليون ريال (262.7 مليون دولار)، بحسب البيان.

كما ذكرت "أكوا باور" أن العقد يشمل البناء والتملك والتشغيل والنقل في نهاية مدة اتفاقية شراء الطاقة، والبالغة 25 عام.

وتوقعت الشركة أن يتضح الأثر المالي للتشغيل بعد النصف الأول من عام 2026.

وأضافت أن المشروع في مرحلة التطوير "وعليه فإننا من الممكن أن نشهد تغييراً في إجمالي القيمة الاستثمارية وذلك عند تحقيق الإغلاق المالي"، بحسب البيان.

وكانت "أكوا باور" قد أعلنت ارتفاع أرباحها في العام الماضي بنسبة 7.9 بالمئة لتصل إلى حوالي 1.7 مليار ريال (453 مليون دولار) مستفيدة من زيادة الإيرادات.

وقالت "أكوا باور" في فبراير الماضي إن إيراداتها في 2023 بلغت حوالي 6.1 مليار ريال، بزيادة سنوية 15.5 بالمئة، وهو ما عزته الشركة إلى ارتفاع مساهمة المشاريع القائمة مع تحسن الأداء التشغيلي للمحطات وارتفاع تحصيل رسوم إدارة التطوير والبناء.