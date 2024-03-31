وتمثل الإيرادات زيادة بنسبة 54 بالمئة مقارنة بالعام المالي السابق حتى فبراير 2023، والذي حققت خلاله إيراداتٍ إجمالية بقيمة 3.45 مليار جنيه.

وخلال اجتماع مجلس إدارة المنطقة الربع للعام المالي 2023-2024 والثاني خلال 2024، تم مناقشة موضوعات مهمة أبرزها الموقفين المالي والترويجي للهيئة خلال الفترة من أول يوليو 2023 وحتى نهاية فبراير 2024.

وأوضح وليد جمال الدين رئيس الهيئة خلال عرض الموقف المالي أن المنطقة حققت حتى فبراير من عام 2024 صافي أرباح بقيمة 3,74 مليار جنيه بزيادة قدرها 57 بالمئة عن الأرباح التي أعلنت في فبراير من العام 2023 البالغة 2,38 مليار جنيه.

وكان الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، قد قال في شهر فبراير الماضي إن إيرادات قناة السويس، الممر الملاحي العالمي، قد تراجعت "بنسبة بين 40 و50 بالمئة" بسبب الأحداث في البحر الأحمر.

وفي يناير الماضي، أوردت وكالة "بلومبرغ" أن حركة الملاحة في قناة السويس تراجعت 41 بالمئة عن ذروة عام 2023، وسط تصاعد التوترات جنوبي البحر الأحمر بسبب استهداف الحوثيين سفنا في إطار ما تقول إنه دعما لغزة سيتوقف حال وقف الحرب الإسرائيلية المندلعة منذ 7 أكتوبر الماضي.

وبلغت إيرادات القناة 9.4 مليار دولار في السنة المالية 2022-2023، مقارنة مع سبعة مليارات في السنة المالية السابقة.